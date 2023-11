Numerosos trabajadores de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, firmaron una carta en la que expresan la amenaza de abandonar la compañía tecnológica, a menos que se establezca la renuncia de todos los miembros actuales de la junta directiva, según reportan diversos medio de comunicación estadounidenses.

El contenido, al que hacen referencia entre otros el portal WIRED y el periódico The Wall Street Journal, fue consecuencia del disgusto por la inesperada decisión de la junta de despedir el viernes al director ejecutivo Sam Altman, quien acabó siendo contratado por el gigante Microsoft para liderar un grupo especializado en esta nueva tecnología.

Breaking: More than 500 OpenAI employees have threatened to resign if the board doesn’t reinstate former CEO Sam Altman. The company has about 770 employees. https://t.co/43ClwFWi0E https://t.co/43ClwFWi0E

De acuerdo con Bloomberg, una carta firmada por cerca de 500 de los 770 empleados de la startup de inteligencia artificial afirma que los firmantes "no pueden trabajar para o con personas que carecen de competencia, juicio y cuidado por nuestra misión y nuestros empleados".

El documento continúa diciendo que, en ausencia de una nueva junta directiva y el reintegro de Altman y el cofundador de OpenAI, Greg Brockman, los trabajadores pueden optar por ocupar puestos en Microsoft, que acaba de anunciar que dará la bienvenida a los dos ejecutivos para liderar un nuevo equipo de investigación de IA de la empresa.

Oh boy



505 of 700 employees at OpenAI have signed a letter telling the board to resign.



"Your conduct has made it clear you did not have the competence to oversee OpenAI." pic.twitter.com/GgS2YgZf6f