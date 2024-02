Adobe revoluciona el PDF: IA Generativa conversacional llega a Acrobat

La expansión de la Inteligencia Artificial Generativa sigue su curso en 2024. La batalla por la innovación girará alrededor de esta tecnología y las empresas de tecnología apuran sus anuncios. El más reciente luchador en presentar un nuevo producto es Adobe, quien reveló una IA Generativa que se sumará a sus software de PDF para 'hablar con tus documentos'.

Adobe nombró a su herramienta AI Assistant in Acrobat o Asistente de IA en Acrobat, un motor conversacional generativo que emplea aprendizaje automático para resumir archivos y obedecer órdenes del usuario en Adobe Acrobat y Adobe Acrobat Reader.

El asistente será capaz de analizar un archivo para responder preguntas sobre él y mostrar las claves del texto.

La aplicación citará las fuentes, dentro del documento, para transparentar de donde obtuvo la información y es capaz de crear enlaces al apartado específico del escrito.

El objetivo es que el chatbot reduzca las tareas relacionadas con lectura de textos masivos, como ayudar a los estudiantes a encontrar rápidamente información para proyectos de investigación o resumir grandes informes en resúmenes breves para correos electrónicos, reuniones y presentaciones en entornos empresariales.

Esto levanta suspicacias por el uso de los datos, sobre todo los relativos a información confidencial sobre propiedades intelectuales. Al respecto, Adobe mencionó que esta solución suma protección de grado empresarial para controlar el manejo de datos.

Use AI Assistant (beta) with confidence. Learn more about our multilayered approach 🗂️: https://t.co/7ZgTIAhx71