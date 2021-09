¡Alerta jugadores! COD prepara baneo masivo en Warzone y Vanguard

Debido al número de jugadores que le gusta emplear ‘hacks’, Activision ha decidido tomar medidas contra aquellos que realicen este tipo de prácticas dentro del videojuego Call of Duty: Warzone.

Por tal motivo se aplicaran a varios baneos, dentro de los de juegos de COD. La empresa también dio a conocer que se ha descubierto que los jugadores vetados en Warzone tienen prohibido jugar a Call of Duty: Vanguard. Sin embargo, está por ver si esto se limita solo en la beta o al juego completo.

If you are currently banned in Call of Duty: Warzone - including hardware or account banned - you are banned from playing Call of Duty: Vanguard.



For those in the cheats Discords/forums etc. asking why, I think it's pretty obvious why. But thought I'd let you know.