Amazon lanza satélites de prueba para servicio de internet

Amazon lanzó sus primeros satélites de prueba para el servicio de internet que tiene planeado que compita con la red de banda ancha de SpaceX.

El cohete Atlas V de United Launch Alliance despegó el viernes.

Dando comienzo a un programa que tiene como objetivo mejorar la cobertura global de internet hasta llegar a 3,236 satélites en órbita.

Amazon planea comenzar a ofrecer su servicio para finales del 2024

Especialistas señalan que SpaceX, de Elon Musk, le lleva una gran ventaja y a su propietario Jeff Bezos, quien es dueño de su propia compañía espacial, Blue Origin.

Los primeros satélites de prueba de Starlink en fueron lanzados en 2018, mientras que satélites operacionales fueron enviados en 2019, por parte de SpaceX.

Desde entonces ha lanzado más de cinco mil desde Florida y California.

Empleando sus propios cohetes Falcon.

La compañía europea Eutelsat OneWeb también está lanzando satélites de internet.

Ellos cuentan con aproximadamente 600 en órbita.

Amazon acordó en un inicio colocar los satélites en el primer lanzamiento del cohete Vulcan de ULA.

Sin embargo este presentó problemáticas y no volará al menos hasta finales del año.

Por lo que la empresa optó por usar el Atlas V.

La Comisión Federal de Comunicaciones al autorizar el programa, estipuló que por lo menos la mitad de los satélites previstos estén en operaciones para 2026 y todos ellos para 2029.

Por último destacan que Amazon reservó lanzamientos de ULA, Blue Origin y la empresa europea Arianespace para dejar todo listo.

3, 2, 1… and we have liftoff! 🚀



Today, @ProjectKuiper, our satellite broadband initiative sent its first two satellites into orbit on board the Atlas V rocket from United Launch Alliance (ULA).



This kicks off the Kuiper Protoflight mission, a months-long series of tests to… pic.twitter.com/DcB7FBsdwk