Android se despide de los postres: se llamará 10 a secas

MÉXICO.- El lanzamiento de Android Q... perdón, de Android 10, está muy cerca. Google ha comenzado a preparar el terreno con el anuncio de importantes cambios en el nombre y los logos de su sistema operativo. Tras una tradición que ha durado más de diez años, por primera vez la nueva versión de Android no tendrá nombre de postre. Así que Android Q pasa a llamarse oficialmente Android 10, a secas. Una decisión que no gustará a muchos fans, por eso Google se ha apresurado a explicarlo.

No es el único cambio que nos traerá la nueva versión de Android, que debería publicarse a final de agosto o principios de septiembre. Google también ha cambiado el logo de Android.

Además de utilizar un nuevo tipo de letra, cambia el color verde por el negro. Eso sí, mantiene como referencia al clásico robot Android, seña de identidad del sistema operativo, aunque también cambia ligeramente el diseño y el tono de verde:

Google ha anunciado en su blog que comenzará a usar el nuevo tipo de letra y el nuevo logotipo a partir del estreno de Android 10, "dentro de unas semanas"

¿Y por qué ha decidido eliminar los nombres de postre en las versiones de Android? Pensábamos que era porque no se les ocurría ninguno que empiece por Q (ya que cada nueva versión usa una letra por orden alfabético), pero no. Los motivos son culturales, y de lenguaje.

En primer lugar, reconoce que algunos de los postres utilizados en anteriores versiones no son muy conocidos en algunos países. Como por ejemplo Marshmallow (nubes de golosina), que son muy populares en Estados Unidos pero no se consumen en muchos sitios.

Otro problema es que en algunas lenguas las letras L y R no se diferencian. Esto hacía que algunas personas no tengan claro qué versión viene después de Android Kitkat, por ejemplo. Además muchos usuarios no siguen la actualidad tecnológica, y no saben qué versión corresponde a cada postre.

Y aunque Google no lo menciona en su blog a muchos usuarios no les gustó que alguna versión, como la mencionada Android Kitkat, utilice un nombre comercial. Especialmente tratándose de un sistema operativo de código abierto.

En resumen, para potenciar la visión global de Android y que los nombres sean reconocidos universalmente en todo el planeta, a partir de ahora las versiones de Android serán un simple número, sin postres, como ocurre con iOS o Windows.

Es el momento de decir adiós a Android Q. La versión final de Android 10 estará disponible para descargar en las próximas semanas.