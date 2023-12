La celebración de la cena de Año Nuevo se posiciona como uno de los eventos más anhelados por los mexicanos, ya que en este encuentro, familias y amigos se reúnen con entusiasmo para dar la bienvenida al Año Nuevo 2024, cargado de promesas, prosperidad, sueños y metas con frases dedicadas antes de cerrar el año.

Más allá de participar en tradicionales rituales como esconderse debajo de la mesa o consumir las 12 uvas, esta ocasión se presta para expresar afecto a seres queridos. Además, es una oportunidad propicia para enviar mensajes de texto a aquellos que compartieron momentos durante el año que está a punto de concluir.

Año Nuevo 2024: Las mejores frases para dedicar antes de cerrar el año / (Foto: Pixabay)

Por lo tanto, si no sabes que decir, en este artículo descubre las frases ideales para dedicar en este inicio de año a tus seres queridos:

1. "Aunque me falten muchas cosas al comenzar el año, tengo lo más valioso: tu amor. ¡Feliz año nuevo 2024!"

2. "Brindemos por un 2024 en el que podamos compartir más momentos juntos. ¡Disfruta al máximo este nuevo año!"

3. "Te deseo un próspero 2024 con 12 meses de salud, 52 semanas de felicidad, 365 días llenos de alegría, 8,760 horas vibrantes y 525,600 minutos cargados de amor."

4. "Aunque la vida no sea la fiesta que esperabas, nunca dejes de bailar. ¡Feliz Nochevieja y próspero Año Nuevo 2024!"

5. "Con el inicio de un nuevo año llegan nuevas esperanzas, propósitos y espíritus renovados. Mis cálidos deseos solo para ti. ¡Feliz Año Nuevo!"

6. "Por nuestro pasado, presente y, sobre todo, por nuestro futuro juntos. ¡Que el 2024 sea un año espectacular!"

7. "No puedo esperar para descubrir qué nos deparará el próximo año. Te deseo la mayor felicidad en este nuevo capítulo."

Estas frases fin de año te ayudarán a transmitir tus buenos deseos de manera impactante en el Año Nuevo 2024. No dudes en celebrar y compartir con quienes más aprecias.

