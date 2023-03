Anuncia Spotify que su navegación será similar a la de TikTok

La compañía de origen sueco, Spotify anuncio la llegada de una nueva interfaz en su aplicación, cuya navegación será similar a la de TikTok, ante la demanda de las nuevas generaciones.

A través de su evento virtual Stream On, llevado a cabo este 8 de marzo, se indicó que las personas tendrán una nueva pantalla de Home donde podrán previsualizar fragmentos de música, podcasts y audiolibros.

El propósito es hacer scrolling down, o ir hacia abajo, en una tira de recomendaciones personalizadas, tal como ocurre en TikTok o en Instagram.

We announced an all new Spotify experience – the biggest change to the platform since 2013. pic.twitter.com/rOMBFq4W9g