Anuncian integración de SearchGPT a ChatGPT para finales de 2024

El CEO de The Palmer Group, Shelly Palmer, anunció en su cuenta de X que OpenAI planea integrar SearchGPT en ChatGPT para finales de este año.

Palmer, quien también es profesor de Medios Avanzados en la Escuela de Comunicaciones Públicas Newhouse, explicó que SearchGPT, lanzado inicialmente como prototipo en julio, combina la búsqueda en tiempo real con inteligencia artificial conversacional.

A diferencia de los motores de búsqueda tradicionales que solo ofrecen una lista de enlaces, este sistema proporciona respuestas directas, resúmenes y análisis contextuales.

We’re testing SearchGPT, a temporary prototype of new AI search features that give you fast and timely answers with clear and relevant sources.



We’re launching with a small group of users for feedback and plan to integrate the experience into ChatGPT. https://t.co/dRRnxXVlGh pic.twitter.com/iQpADXmllH