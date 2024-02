Apple celebra el lanzamiento de Vision Pro, su nuevo visor VR

Esta mañana, Apple lanzó el tan esperado Vision Pro en Estados Unidos, marcando un éxito significativo con la apertura de su tienda en la Quinta Avenida de Nueva York.

Los entusiastas tecnológicos y seguidores de la marca ahora tienen la oportunidad de adquirir el visor de realidad virtual (VR), sumergiéndose en un mundo que hace cien años era considerado imposible de crear, pero que gracias a las mentes brillantes de la actualidad, se ha vuelto realidad.

Tim Cook, CEO de Apple, abrió las puertas de la Apple Store entre gritos y aplausos de compradores que estaban expectantes para adquirir el dispositivo. El momento del gran lanzamiento en Nueva York quedó grabado para siempre en imágenes compartidas por Apple Vision Pro News en X (antes Twitter).

What a thrilling morning celebrating the launch of Apple Vision Pro at Apple Fifth Avenue! The era of spatial computing has arrived! pic.twitter.com/47GB9TjPof