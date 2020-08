FreeFortnite: Apple elimina Fortnite de la App Store

Axel Romero

CIUDAD DE MÉXICO- Luego de que Apple elimina Fortnite de la App Store: Epic games llama a la luchaofreciera dentro de la app móvil una venta directa de V-bucks, la moneda digital del juego, Apple decidió eliminar el juego de su tienda App Store e impedir a los usuarios que actualizaran la aplicación, al considerar que Epic Games, el estudio desarrollador, incumplió con sus lineamientos.

De acuerdo con Epic, el nuevo método de pago directo era una alternativa para reducir los precios del contenido descargable a los jugadores, ya que se han visto afectados por la tarifa de comisión de cada compra realizada a través de la App Store.

"Apple mantiene altos los precios, para que así ellos puedan recolectar el 30 por ciento de tus pagos, y está bloqueando a Fortnite ¡para prevenir que Epic traslade esos ahorros de los pagos directos directamente a ti! Únete a la pelea en contra de @AppStore en redes sociales con #FreeFortnite", escribió el equipo de Fortnite en un comunicado.

Como respuesta, además de invitar a los usuarios a que exijan la reintegración del juego a la App Store, Fortnite publicó en redes un video en el que satiriza a uno de los anuncios publicitarios de Apple y anunció que presentará una demanda civil antimonopolio en contra de la compañía de Cupertino California.

"Epic Games desafió el monopolio de App Store. En represalia, Apple está bloqueando Fortnite en mil millones de dispositivos. Visita http://fn.gg/freefortnite y súmate a la lucha para que el 2020 no se convierta en '1984'", publicó Fortnite desde sus perfiles oficiales en redes sociales.

Jugadores de Fornaite en iPhone no podrán acceder al Capítulo 2 de la Temporada 4

Ante el bloqueo de actualizaciones de Fortnite en la App Store, Epic Games advierte a los jugadores que no tendrán acceso al Capítulo 2 de la Temporada 4 una vez que sea liberado, no obstante, afirma que los jugadores contarán con su progreso, compras y su cuenta en otras plataformas, como Google Play, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, donde el juego está habilitado.

Hasta el momento, Apple no ha emitido una postura al respecto.