Apple Event: ¿Cuántos días tendrías que trabajar para comprar el nuevo iPhone 13?

Este martes, Apple realizó un evento en línea, en el que presentó nuevos iPads, además de una nueva versión de su reloj inteligente, el Apple Watch Series 7 y lo que todos esperaban, el nuevo iPhone 13.

Si duda los precios han llamado mucho la atención de las personas, pero es un lujo que Apple puede darse al ser una de las compañías tecnológicas más reconocidas a nivel mundial.

Pero ¿Cuántas horas tendrías que trabajar para comprarte el nuevo iPhone 13?

De acuerdo con el sitio de ventas online Picodi, el año pasado, lanzó un “Índice de iPhone” en el que señaló cuántas horas tenía que trabajar una persona, dependiendo su país, para poder comprar un iPhone Pro de 128GB.

El estudio basado en el salario promedio de cada nación, descubrió que México era uno de los países en los que hay que trabajar más días para poder ahorrar para comprare un iPhone.

El precio del iPhone 13 Pro es más bajo que el del 12 Pro, iniciando en 25 mil 999 pesos mexicanos.

En 2021 el salario mínimo es de 141.7 pesos diarios, por lo que se requeriría trabajar más de 280 días para poder comprar el iPhone 13 Pro, es decir más de la mitad de un año. De acuerdo con datos del INEGI, la mayoría de los mexicanos percibe un salario de entre 2 a 5 salarios mínimos.

Este teléfono estará disponible en cinco colores; rosa azul, midnight, starlight y rojo y tendrá una cámara frontal con Face ID, y una batería más grande.

Get the news from the #AppleEvent here. Meet iPhone 13 Pro, iPhone 13, Apple Watch Series 7, Apple Fitness+, iPad, and iPad mini. Swipe to explore