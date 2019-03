BRANDON CM/SIPSE

MÉXICO.- La eterna lucha entre dispositivos, Android o iOS, ¿cuál es el mejor?, si bien esto llega a ser un tanto subjetivo debido a las necesidades de cada usuario, sí hay un sistema operativo que te ofrece mayores funciones, por ello decidí enfrentar a ambas plataformas en varios rubros, quédate hasta el final para conocer al ganador.

Precio y disposición

Antes de elegir el smartphone que queremos comprar hay un limitante obvio, nuestro presupuesto; este es un excelente punto para comenzar nuestra largo camino hacia la compra de nuestro nuevo dispositivo. Recuerda que Android es una plataforma libre en la que cualquier compañía con la patente puede desarrollar, es por esto que es normal encontrar una amplia gama de dispositivos con Android.

En el mercado encontraremos gigantes como el Galaxy S10, y otras opciones más económicas como los teléfonos Alcatel, EKT, y ZTE (entre muchos otros), así que si cuentas con un presupuesto limitado, seguramente terminarás optando por utilizar Android.

Apple es muy inflexible en cuanto a sus precios (por no decir injustos), modelos de hace un par de años mantienen casi el 80% de su valor total, mientras que las otras compañías sí dan buenos descuentos para vender su producto, por esto, podemos decir que Android se lleva el apartado de precio y disposición, por su increíble catálogo de dispositivos capaces de correr la plataforma.

Ganador: Android

Aplicaciones

¿Qué sería de nuestros dispositivos móviles sin las aplicaciones?, con este apartado me refiero no sólo a la cantidad de apps disponibles en la App Store o la Google Play, si no de la calidad de las mismas; existe la creencia popular de que "todo se compra en iPhone", cosa que es totalmente absurda en pleno 2019. Recordemos que la App Store supera de una manera descomunal el número de apps que puedes encontrar con respecto a la competencia, por lógica habrán muchas apps de paga, pero aquí viene el detalle más significativo, todas las aplicaciones gratuitas de Android, podrás encontrarlas en iOS sin costo.

En Android solemos encontrar mucha aplicación 'basura', además de estar llena de publicidad y pésimos trabajos de optimización, pero no todo es culpa de Google, al tener una amplia gama de dispositivos a los cuales nutrir de contenido, es lógico que algunos presenten problemas, esta es una diferencia abismal comparándolo con Apple, que sólo nutre al rededor de 10 dispositivos.

Ganador: iOS

También te puede interesar: ¿Tienes iPhone y te gusta la fotografía? Apple te está buscando



Hardware

Admito que este apartado es un tanto tramposo, por un lado tenemos a Apple, una compañía que desarrolla en solitario sus dispositivos (a pesar de encargar sus piezas a la competencia), y por el otro tenemos a las marcas más reconocidas de la industria cono Huawei, Samsung, Xiaomi, etc. Pero seamos justos, Apple siempre llega tarde a la fiesta de las innovaciones, no me malentiendan, cuando Apple lanza sus productos, en su mayoría lo logra sin errores y son éxitos instantáneos, toma por ejemplo su FaceID que al principio causó preocupación en los usuarios, debido a las malas experiencias con otros dispositivos de la competencia.

Si bien este punto puede ser muy controvertido, no podemos dejar de lado el hecho de que Apple sale tarde en todo, carga inalámbrica, desbloqueo facial, lector dactilar, pantalla Oled, etc, y no es algo que podamos perdonar, por esto Android se lleva este punto, por la accesibilidad a sus desarrolladores y la capacidad de ejecutar todas las innovaciones con su software.

Ganador: Android

Accesorios

¿Se imaginan el trabajo de los fabricantes de fundas, cargadores, audífonos, y demás para desarrollar accesorios para un Motorola que sale cada 3 meses? Este es el principal problema con los accesorios para dispositivos Android, no es sorpresa para nadie, que al momento de pasar a la plaza a comprar una funda para tu nuevo y flamante Moto X, no haya absolutamente nada.

Por el contrario, la exclusividad de los dispositivos de Apple ha logrado una base sólida para todos los usuarios, que de lo que menos se preocupan es encontrar accesorios para el iPhone Xs, porque después de todo, ¿quién ha batallado por encontrar un cable de Apple?

Ganador: iOS

Actualizaciones

Quizá uno de los miedos más comunes es comprar un teléfono y que al año siguiente este esté 'obsoleto', y quizás al principio así era, pero hoy en día tanto Android como iOS ofrecen soporte para muchos dispositivos. iOS hasta hace poco aún actualizaba al iPhone 5, hablamos de un equipo de hace más de un lustro, lo que garantiza que tu teléfono tendrá actualizaciones por lo menos para 4 o 5 años, bastante bien ¿verdad?

Android recientemente ha comenzado a promocionar en algunos equipos "2 actualizaciones garantizadas" lo que es una gran mejoría con respecto al pasado, sin embargo, estas actualizaciones pueden no ser lo que esperabas, quizás solamente corrijan errores del sistema y no logres actualizarte a la siguiente versión de Android, y esto es en el mejor de los casos, ya que los equipos más económicos, no se actualizan.

Ganador: iOS

Personalización

Este es el mayor fuerte de Android, la famosa personalización, el poder mover, rehacer o inclusive crear tus propios widgets o accesos directos, personalizar tus pantallas, colocar fondos dinámicos, cambiar absolutamente todo lo que quieras, esa libertad es una de las principales razones por las que muchos usuarios prefieren Android.

Por su parte Appe no nos permite personalizar casi nada del sistema, hasta hace poco no podíamos usar fondos dinámicos, y aunque ahora esté la opción, te limitas a 6 modelos distintos, ¿eso es todo? Lamentablemente sí, los widgets son poco útiles por la ubicación en la que están, y ni sueñes con mover las aplicaciones, porque se vuelve una tarea monótona e insípida que termina por hacer que te rindas.

Ganador: Android

Comunicación (No olvides que es un teléfono)

Todo bien hasta ahora ¿no?, no debemos olvidar que la principal función de estos dispositivos es la comunicación, y aquí tenemos un empate:

Por un lado Apple tiene a todos sus dispositivos conectados de manera sencilla y práctica, para los mensajes te puedes encontrar con iMessage, o Facetime, y si quieres conectar tu teléfono a la computadora puedes hacerlo a través de iCloud, AirDrop o iTunes, hay de dónde escoger, sin embargo... esto es un limitante. Para llevar a cabo todo lo anterior mencionado debes contar con una Mac, o una iPad, iPod, en otras palabras, debes pertenecer al club de la manzana, de otra manera Apple te deja fuera. Sí es posible conectar tus dispositivos a una computadora Windows pero es un proceso más tedioso y para muchos confuso.

Android te permite conectarte a prácticamente lo que sea, ¿quieres utilizar un mando de PS4 o un mouse? es posible gracias a la conectividad OTG, o proyectar tu teléfono en tu SmartTV, utilizar tu teléfono como control remoto del A/A o la TV también es posible, el problema es la comunicación entre sí. Si bien Samsung y Huawei han intentado copiar la formula del Facetime o el iMessage, ninguno ha logrado esa conexión entre dispositivos tan intuitiva como la de Apple, por lo que esto, es un empate.

Conclusión

Dejemos el 'fanboyerismo' de lado, ya seas del club de la manzana o un usuario de Android, ambas plataformas cuentan con sus aciertos y errores, la realidad es que no hay una plataforma perfecta, pero siempre habrá una que se acomode mejor a tu uso. En un mercado en el que salen nuevos teléfonos de Android a cada mes, y Apple intenta no quedarse rezagado con la competencia, te puedo decir que si piensas comprarte un teléfono y tienes dudas, prueba utilizar un teléfono distinto al tuyo, quizás te sorprendas.