Apple quiere que sus dispositivos se carguen entre sí

MÉXICO.- Nos movemos en una dirección que apunta a la carga inalámbrica. Esto, que parecía reservado a unos pocos (y que Microsoft intentó con fuerza en algunos dispositivos de la familia Lumia) se está popularizando entre las empresas tecnológicas y, claro, la compañía de la manzana mordida no podía quedarse atrás, y ahora se ha compartido una patente de carga inalámbrica de Apple que no solo es sorprendente, sino también ''útil''.

Y es que, si bien es cierto que el AirPower, la plataforma de Apple para cargar un iPhone, un Apple Watch y los AirPods, aún no ha salido a la venta (y ya debería estar entre nosotros), los de Cupertino parece que quieren apostar por la carga inalámbrica en el futuro, pero no con plataformas específicas para ello, sino como una característica integrada en sus propios dispositivos, indicó el portal Computer Hoy en su sitio web.

La nueva patente de Apple nos deja ver un futuro MacBook Pro con diferentes puntos de inducción en los que se pueden cargar dispositivos, como los citados anteriormente, de forma totalmente inalámbrica. Bastaría con dejar el iPhone X, por ejemplo, en una de las partes que están a los lados del touchpad del MacBook para que empezara a recibir energía y cargarse

Así, la idea es que la batería del MacBook, de mayor capacidad que la del iPhone, los AirPod o el Apple Watch, de vida a estos dispositivos en momentos concretos, pero también es una buena forma de ahorrarse cables en el escritorio, ya que podríamos trabajar con el MacBook usando una pantalla externa y, simplemente, apoyar el iPhone en el chasis.

Eso sí, no todo se queda en el MacBook, la patente incluye carga inalámbrica en la pantalla del iPad. Es decir, teóricamente, podríamos apoyar un iPhone o un Apple Watch en la pantalla del iPad para que este cargara la batería de los dispositivos más pequeños.

Concretamente, esta es la patente que se ha registrado en Estados Unidos sobre la carga inductiva de Apple:

Esta carga entre dispositivos, sin embargo, puede que no la veamos en los próximos terminales. Y es que, de momento es una patente, y viendo lo que está costando lanzar el AirPower, es posible que hasta un rediseño de los MacBook no veamos este sistema en funcionamiento. Además, un factor a tener en cuenta es el calor, ya que la carga por inducción libera calor, que no es lo que los portátiles necesitan, como se ha visto en los últimos MacBook.