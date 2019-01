El iPhone 11 tendría tres cámaras traseras

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Las cosas para Apple en este 2019 no están marchando como ellos desean, pero eso no significa que no estén tomando acciones para poder enmendar su camino, pues parece que están cocinando un nuevo smartphone.

El celular en cuestión sería el iPhone 11, el cual trataría de implementar una serie de nuevas herramientas para acabar con las críticas sobre su falta de innovación, porque aparentemente tendría tres cámaras en su cuerpo.

Los rumores respecto al iPhone XI, surgieron en Twitter, específicamente en la cuenta OnLeacks que se especializa en la información filtrada de este tipo, indicó el portal de noticias Unocero en su sitio web.

De esta manera es que no sólo existe la idea de que el celular de Apple tendrá 3 cámaras traseras, sino que también hay fotos que dan a conocer su posible apariencia, la cual tiene un gran parecido al Huawei Mate 20 Pro, cosa que ha provocado una gran ola de opiniones.

Un iPhone inusual

Con este tipo de información se cree que la compañía estaría haciendo caso a sus usuarios, pues les daría herramientas realmente necesarias para que mejorarán sus imágenes, esto por supuesto con las 3 cámaras.

Los lentes de dichas cámaras serían proporcionadas por Sony, quien previamente se dijo está trabajando arduamente para traer un sistema de reconocimiento facial mucho mejor que el Face ID, algo en lo que está muy interesado Apple.

Cabe aclarar que este tipo de información se maneja meramente como un rumor, por lo que hasta no ver un comunicado oficial, no se puede confiar ciegamente; sin embargo, pueden comentarnos qué tal les parecería un iPhone con estas características.