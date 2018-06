¡A un lado iPhone X!, Galaxy S9 domina las ventas mundiales

Agencia

MÉXICO.- El Galaxy S9 destronó al iPhone X como el teléfono más vendido en el mundo durante abril, de acuerdo con la reciente investigación de Counterpoint's Market Pulse.

Según la consultora, el S9 Plus y el S9 normal ocuparon el primero y segundo lugar como los smartphones más exitosos, con 2.6%, en cada caso, dejando al equipo insignia de Apple en la tercera posición, con 2.3 por ciento, indica el portal de noticias El Financiero, dentro de su portal.

Mientras que el cuarto teléfono inteligente más vendido fue el iPhone 8 Plus, la quinta posición fue para el iPhone 8, la sexta para el Xiaomi Redmi 5A, la séptima para el iPhone 6, la octava para el Xiaomi Redmi 5 Plus, la novena al iPhone 7 y la décima posición al Galaxy S8.

La consultora explicó que Apple disminuyó mes tras mes debido a la estacionalidad, pero continúa dominando los modelos de teléfonos inteligentes más vendidos a nivel mundial que ocupan los cinco lugares en la lista.

Mientras que los recortes de precios de Samsung en la serie Galaxy S8, junto con las agresivas ofertas de mercadotecnia y devolución de dinero, entre otros factores, impulsaron las ventas de los productos insignia premium de esta marca.

¿Qué te parece? Después de cierto tiempo los fans saben que Apple está por presentar su nuevo iPhone X por lo que es lógico que las ventas del terminal bajen, por su parte Samsung tiene su más reciente teléfono en el mercado, sin planes de renovarlo hasta el siguiente mes de febrero.

