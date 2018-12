Demandan a Apple por 'ocultar' el notch en su publicidad

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Apple acaba de ser demandada por supuesta publicidad engañosa de los iPhone XS, dado que ciertas imágenes promocionales de los dispositivos esconden, sobre un fondo negro, el notch, esa muesca de la parte superior de la pantalla que guarda, entre otras cosas, la cámara frontal y otras funciones.

Durante el lanzamiento de los nuevos iPhone XS, Apple usó un fondo de pantalla promocional que hábilmente escondía dicho notch sobre un fondo negro dando la ilusión de que estos dispositivos contaban con un diseño todo pantalla. Pero un cliente de Apple no se lo ha tomado bien, y acaba de demandarles por publicidad engañosa dado que cuando adquirió su iPhone XS Max pensaba que no tenía notch en la pantalla, indicó el portal de noticias Computer Hoy.

La demandante, Courtney Davis, presentó el pasado viernes la demanda en el distrito norte de California, acusando a Apple de diseñar su publicidad de tal manera que ocultara el notch. Explica que cuando pidió el iPhone XS Max, creía que no tenía ningún tipo de muesca en la pantalla, y quedó sorprendida al recibirlo en su casa.

Pero no solo la demanda viene en relación a la supuesta ocultación del notch en ciertos materiales promocionales, sino también la demandante ha señalado que la compañía está engañando a sus clientes en términos de resolución de pantalla del iPhone. No obstante, la demandante señala que Apple no debería contar los píxeles en las esquinas del dispositivo cuando están redondeadas.

Apple cuenta con una política de reembolso completo cuando un cliente desea devolver el dispositivo si no ha quedado satisfecho, aunque debe devolverlo en su punto de venta en las condiciones exactas en las que fue entregado.

En todo caso parece complicado que esta demanda pueda prosperar, dado que resultaría poco creíble a los jueces que una persona haga la compra de un dispositivo electrónico tan caro sin haber visto otras imágenes del mismo en la propia página web donde supuestamente se pidió el producto. Y es que en el resto de imágenes que acompañan a la página de producto del iPhone XS, se ve claramente la existencia del notch.