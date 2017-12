¡Se acabarán las descargas! Apple decidió cerrar iTunes

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Apple Inc., la compañía tecnológica más valiosa y con los mayores ingresos del mundo, se dispone a cerrar iTunes, informa el portal We Rave You.

La emblemática tienda de contenidos multimedia fue creada en 2003 y significó una verdadera revolución en el consumo de contenidos digitales. En sus inicios, debió competir contra otros 'peces gordos' como Napster.

También te puede interesar: ¡Aguas! Dormir junto al celular podría desatar enfermedades

En aquel momento, el fundador de Apple, Steve Jobs, insistió ante las compañías discográficas para que la música de iTunes fuera comercializada teniendo como base la canción, a 0.99 dólares la unidad, en vez de vender álbumes enteros.

A partir de entonces, la tienda digital de Apple ha venido influyendo de manera sustancial en los hábitos de los consumidores de todo el mundo, quienes se acostumbraron a descargar la música adquirida en iTunes para luego subirla a sus iPods. Para febrero de 2013 la compañía llevaba vendidas 25 mil millones de canciones.

Pero con el advenimiento de plataformas avocadas a servicios de 'streaming', tales como YouTube, SoundCloud y Spotify, la práctica de descargar los contenidos multimedia fue cayendo en desuso a favor de un consumo en línea directo e instantáneo.

Adiós a las descargas

La respuesta de Apple ante esta tendencia fue la plataforma Apple Music, que terminará de reemplazar a iTunes a comienzos de 2019. Cuando esto suceda, las descargas quedarán definitivamente deshabilitadas.

Sin embargo, la compañía promete la posibilidad de una migración de la música descargada anteriormente de iTunes hacia una cuenta de Apple Music, que será ofrecida de forma gratuita durante un período de prueba de tres meses.

De esta forma, los usuarios podrán importar tanto las canciones como sus listas de reproducción. Por otro lado, Apple Music excluirá cualquier canción que no haya sido adquirida con su correspondiente licencia.

Con información del portal RT