Apple presenta iPhone 15: esto costará en México

La nueva línea del iPhone 15 fue anunciada hoy por Apple durante el evento llamado "Wonderlust" realizado en Cupertino, California.

A los nuevos iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max se integró el nuevo cargador USB-C estándar que permitirá la conectividad con otros equipos como iPad, Airpods o MacBook. Además, de mejorar la transferencia de fotos y archivos Pro Raw de videos a una Mac.

Apple consideró a estos nuevos diseños como el iPhone más profesional jamás creado, ya que tendrá el chip más avanzado llamado A17 Pro.

Todas las versiones de iPhone tendrán una preventa el día viernes 15 de septiembre en la página de Apple y llegarán a tiendas de Estados Unidos el 22 de septiembre.

El iPhone 15 llegará a México el con un precio base de 799 dólares y 899 dólares para la versión plus, ambos, con la capacidad de 128 GB de almacenamiento.

Por ejemplo, el iPhone 15 Pro Max de 1 TB, el más caro de la serie, cuesta 37 mil 999 pesos o un equivalente a seis salarios mínimos, alrededor de 6 mil 223 pesos.

El iPhone 15 de 6.1 pulgadas va desde los 19 mil 499 pesos, o lo equivalente a tres salarios mínimos.

También se anunció el iPhone 15 Plus y el iPhone 15 Pro, cuyos precios van desde los 21 mil 999 y los 23 mil 999 pesos.

Apple ya anunció los precios de sus nuevos iPhone, cuya preventa empieza el 15 de septiembre a las 6:00 a.m. (CDMX) y estará disponible el 22 de septiembre.

El nuevo chip revolucionará el mundo del gaming, ya que permitirá correr los juegos cuatro veces más rápido que el chip A16 Bionic. Apple añadió que además el iPhone 15 podrá ser compatible con los mejores controles de juegos de las consolas que hay en el mercado.

El nuevo diseño del iPhone 15 será de titanio 100 por ciento reclado, el material más avanzado jamás usado, convirtiendo así a este modelo en el más ligero y con bordes más delgados.

Apple destacó que el titanio permitirá mayor durabilidad del dispositivo y vendrá en acabados titanio negro, titanio blanco, titanio azul y titanio natural.

El nuevo iPhone 15 vendrá en dos tamaños: 6.1 pulgadas en su versión Pro y 6.7 en su versión Pro Max.

