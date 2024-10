Apple presenta el nuevo iPad mini, diseñado para Apple Intelligence

Apple ha presentado el nuevo iPad mini, ahora equipado con el potente chip A17 Pro, diseñado para potenciar las funciones de Apple Intelligence.

El iPad mini estará disponible en cuatro colores, destacando los nuevos acabados en azul y morado, y contará con una brillante pantalla Liquid Retina de 8.3 pulgadas.

El nuevo modelo será compatible con el Apple Pencil Pro, lo que amplía las posibilidades creativas y productivas del usuario.

En el apartado fotográfico, el iPad mini incluirá una cámara trasera gran angular de 12 MP con soporte para HDR Inteligente 4, garantizando imágenes más detalladas y realistas.

Además, la app Cámara permitirá escanear documentos automáticamente.

Incredible performance. All-day battery life. Built for Apple Intelligence. The new iPad mini is ultraportable and ultra powerful, thanks to Apple silicon. And it comes in four stunning finishes, along with support for Apple Pencil Pro. https://t.co/eclRj1r7oJ