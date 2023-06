Apple presenta su nuevo producto: Vision Pro, gafas de realidad mixta

Apple presentó este lunes su nuevo producto, Apple Vision Pro, unas gafas de realidad mixta con las que apuesta la empresa estadounidense conquistar el mercado.

Este producto tendrá un costo de 3,499 dólares y estarán disponibles a principios de año que viene en Estados Unidos.

Los Desarrolladores de Apple aspiran a cambiar la forma en que los usuarios trabajan y se entretienen:

Por su parte, el consejero delegado de Apple explicó que "la realidad aumentada es una tecnología profunda. La combinación de contenido digital con el mundo real puedes desbloquear experiencias como nunca antes. Por eso hoy me complace anunciar una plataforma AR completamente nueva con un producto nuevo y revolucionario", indicó.

Al utilizar las gafas el contenido digital se mezcla con el espacio que rodea al usuario. Según Apple, el aparato se controla con los ojos y con las manos.

Este anuncio llega apenas cuatro días después de que Meta presentara sus nuevas gafas de realidad mixta, las Meta Quest 3.

La realidad mista es una tecnología que combina elementos de la realidad virtual y la realidad aumentada para crear una experiencia inmersiva en la que objetos virtuales interactivos se superponen y se integran en el entorno real.

De acuerdo con la compañía, se puede utilizar para ver fotos y videos en una forma "nueva y mágica". También para mantener videollamadas de FaceTime, en las que aparecen varias cabezas flotando en el espacio.

Cabe destacar que la empresa estadounidense aseguró haber estudiado miles de cabezas para diseñar estas gafas, que están equipadas con múltiples cámaras y sensores.

El aparato tiene un botó para hacer fotografías, altavoces en sus laterales y está conectado a una batería que se debe llevar en el bolsillo.

Las gafas tendrán su propia App Store con aplicaciones diseñadas para ellas. Apple asegura que algunas como Excel, Word, Teams, Zoom o Webex serán compatibles con el aparato.

