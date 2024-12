Apple TV ofrecerá acceso gratuito a su contenido este fin de semana

Apple anunció este lunes que todo el catálogo de su plataforma de streaming, Apple TV, estará disponible de manera gratuita durante el fin de semana del 4 y 5 de enero de 2025.

Esta promoción permitirá a los usuarios disfrutar de sus series y películas más destacadas, incluyendo títulos como Ted Lasso y Severance.

Para acceder a esta oferta, los usuarios necesitarán un dispositivo móvil, de streaming (como Fire TV o Roku) o una computadora con conexión a internet.

