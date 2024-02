Apple Vision Pro llega a México con ayuda de Mercado Libre

Aunque no se ha aunciado la venta oficial de los tan cotizados Apple Vision Pro, los nuevos visores de Apple ya se encuentran disponibles en México gracias a la ayuda de plataformas como Mercado Libre.

Las gafas inteligentes más caras en la plataforma tienen un costo de 95 mil pesos, con una capacidad de 512 GB de almacenamiento; las segundas tienen un costo de 90 mil pesos, con memoria de 256 GB; y las terceras están valuadas en 60 mil pesos.

El modelo más costoso tiene un grado de confianza alto de compra, ya que el vendedor (Shop4You) presume la insignia de Mercado Líder Gold, un indicador positivo por concretar más de 500 ventas, brindar buena atención y entregar a tiempo sus productos, de acuerdo con los criterios de este marketplace.

Pese a los indicadores de Mercado Libre, se corren varios riesgos como ausencia de garantías y derechos de reparación por parte de Apple, además el vendedor incurre en el fenómeno de ventas paralelas o mercado gris.

Esto quiere decir que no se cumplieron procedimientos legales, por lo que no se certifica el pleno funcionamiento del visor como ordenan las normas oficiales mexicanas.

Tras realizar una búsqueda en otros marketplace como Amazon México, el medio nacional Reforma no encontró aparatos para su venta y entrega, tampoco por la vía de importación.

El lugar donde hay varias opciones a escoger es en el sitio de eBay, donde los precios oscilan entre los 80 a 100 mil pesos, sin embargo, son equipos que tendrán que importarse desde Estados Unidos.

Se trata de las gafas inteligentes e inmersivas que Apple estrenó el pasado 2 de febrero en Estados Unidos, cuyo concepto es acercar a los usuarios nuevas formas de interacción digital y comunicación en distintos escenarios como el laboral, educativo o entretenimiento.

Es uno de los productos más innovadores que la compañía ha lanzado desde el Apple Watch, al disponer diversas tecnologías que combinan la Realidad Aumentada y la Realidad Virtual.

El dispositivo cubre por completo la visión de la persona, pero al contar con pantallas, un sistema de detección ocular y varias cámaras en el exterior, el usuario puede manejar el aparato sin complicaciones, según refieren las primeras reseñas.

