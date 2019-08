Nueva era: Ya puedes reparar tu iPhone con técnicos no autorizados

Agencia

MÉXICO.- Si algo siempre ha caracterizado a Apple, es la exclusividad, el cuidado y la optimización que le aporta a cada uno de sus dispositivos. Esto podría tratarse de una gran ventaja, pero también de una desventaja si se mira con otra lupa.

Algo que a los usuarios de la compañía no terminaba de convencer, era el hecho de que, si su iPhone presentaba una falla o se rompía, no había forma de repararlo si no era en una tienda oficial de Apple.

Ahora, parece ser que la empresa quiere dar un paso más, brindando la posibilidad de que los usuarios reparen sus dispositivos móviles en tiendas aunque no sean oficiales, indica el op

Apple inició un nuevo programa llamado «reparaciones independientes», cosa que ha despertado el interés de todos los que han tenido, tienen o quieren tener un iPhone.

¿En qué consiste que Apple permita que sus dispositivos puedan repararse de forma independiente?

En el programa, los pequeños negocios ya podrán tener acceso a las mismas herramientas, componentes y documentación que las tiendas oficiales de Apple. Así, los usuarios podrán reparar sus iPhone en más establecimientos sin preocuparse por la calidad o si las piezas ya han sido utilizadas.

En pocas palabras, los pequeños establecimientos podrán apuntarse a este programa para recibir partes y accesorios genuinos de la compañía. Incluso Apple ofrecerá entrenamiento y documentación para trabajadores, que tendrán que estar certificados para poder reparar dispositivos.

Esto pondrá fin a las reparaciones inadecuadas y potencialmente peligrosas en las que se utilizan componentes no oficiales que no siempre han pasado por los mismos controles de calidad.

Lo malo es que esta nueva iniciativa, por el momento, sólo aplicará en Estados Unidos, pero si todo sale bien, probablemente veamos cómo la compañía intenta expandir esta alternativa en otras regiones.