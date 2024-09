Apps dominan envío de remesas digitales en México: revela estudio

Un reciente estudio de Visa, una de las compañías líderes en pagos a nivel mundial, destaca el creciente dominio de las aplicaciones móviles en el envío y recepción de remesas digitales en México.

Según el informe anual ‘Money Travels: adopción de remesas digitales en 2024’, las aplicaciones se han convertido en la opción preferida para las transacciones de remesas, con un 64% de usuarios que las eligen para enviar dinero y un 59% para recibirlo.

Detalló que la preferencia de uso de las apps está seguida por las remesas digitales desde una ubicación física con 42 por ciento en el envío y 34 por ciento en la recepción, algo que supera al efectivo con 6 y 5 por ciento, respectivamente, así como los métodos de cheques o giros postales con 3 por ciento y 4 por ciento.

Franz Stronhmeier, líder de Soluciones Comerciales y Movimiento de Dinero para Visa América Latina y El Caribe, resaltó que las apps están siendo la forma y canal de uso preferido tanto por quienes envían dinero a México como quienes mandan dinero al exterior.

"Más de un 60 por ciento de personas respondieron que la manera preferida de enviar dinero y recibir son las apps, y esto en comparación por ejemplo a lo que es envío desde el punto de vista de físico de ir a un establecimiento y enviar, es mucho más alto que eso y muchísimo más alto que el envío por medio del cash”.