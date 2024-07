Así lucen los nuevos modelos revelados en el Samsung Unpacked 2024

Samsung Electronics Co., Ltd. ha presentado este miércoles sus nuevos modelos Galaxy Z Fold6 y Galaxy Z Flip6, junto con los Galaxy Buds3 y Galaxy Buds3 Pro, en el evento Galaxy Unpacked celebrado en París, Francia.

A principios de este año, la empresa surcoreana inauguró la era de la inteligencia artificial (IA) móvil con el lanzamiento de Galaxy AI.

Ahora, con la nueva serie Galaxy Z, Samsung da un paso más en esta evolución, aprovechando un diseño más versátil y flexible.

Samsung is levelling up #GalaxyAI through the unique foldable form factor of the latest #GalaxyZFold6 and #GalaxyZFlip6, and the connected Galaxy ecosystem with #GalaxyBuds3Pro. #SamsungUnpacked https://t.co/D4B6vtxANQ