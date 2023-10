Assassin's Creed Mirage ¿Cuáles son las novedades que trae?

Finalizó el tiempo de espera para el regreso de la franquicia Assassin's Creed , la compañía francesa lanzó “ Creed Mirage ”, el cual promete un regreso a las raíces de la saga.

La entrega previa fue lo de 2020 Ubisoft lanzó Valhalla, título polarizante que introdujo mapas amplios y con enfoque en el RPG (videojuego de rol) que no terminó por convencer a los fans.

El juego se lanzó a nivel mundial el jueves 5 de octubre para las últimas dos generaciones de consolas de Sony y Microsoft , así como para PC .

Es un regreso a los orígenes de la franquicia, manejando un mapa más pequeño, pero más completo, sin el relleno de Valhalla, Odissey y Origins.

Con una progresión de personaje centrada en la historia en vez del nivel RPG de los tres juegos anteriores.

El juego tiene como protagonista a un antihéroe solitario capaz de acabar con un puñado de enemigos si se lo propone.

En esta ocasión se enfoca en Basim Ibn Is'haq , un ladrón de poca montaña que se ubica en la Bagdad, Irak, del siglo IX.

Fue la descripción ofrecida por Ubisoft

La empresa gala insistió en que este título recuperara las mecánicas de parkour, sigilo y asesinato vistas en más de 15 años de franquicia.

Un movimiento para asegurar ventas tras el descalabro de sus entregas anteriores.

Los resultados financieros de Ubisoft en enero pasado no fueron alentadores. La compañía canceló tres juegos que se encontraban en desarrollo y se concentró en los que ya había anunciado,

Esta situación provocó más tarde despidos y cierres de oficinas en España, Países Bajos, Italia y Polonia, según un informe de Bloomberg en abril de 2023.

Assassin's Creed Mirage ha sido catalogado como un retorno a los orígenes de la franquicia, un título menos experimental y más cercano a lo que conquistó a los fanáticos.

Está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Amazon Luna y Windows PC por medio de Epic Games Store y Ubisoft Store.

Assassin's Creed Mirage is finally here 🦅



Are you ready to follow Basim's epic journey through Baghdad?



Available now: https://t.co/2qI9hW18QR #AssassinsCreed pic.twitter.com/dOa76OWJrL