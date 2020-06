Astronauta pierde espejo pequeño en caminata espacial

Cabo Cañaveral, Florida.- Un astronauta en una caminata espacial añadió el viernes a los millones de trozos de chatarra que orbitan la Tierra, al perder un pequeño espejo cuando salió de la Estación Espacial Internacional para reparar una batería.

. @AstroBehnken is on top of the world as live coverage continues for today's spacewalk. The @NASA_Astronauts are about 254 miles above Earth’s surface: pic.twitter.com/bjqzzQpv22

El comandante Chris Cassidy dijo que el espejo se alejó flotando a unos 35 centímetros por segundo.

El Control de Misiones dijo que el espejo se desprendió del traje espacial de Cassidy. El objeto perdido no representa una amenaza para la caminata espacial ni para la estación, dijo la NASA.

Los astronautas en caminata espacial llevan un espejo en cada manga para tener una vista más amplia cuando trabajan. El espejo mide apenas 12,7 x 7,2 centímetros (5 x 3 pulgadas).

El espejo se desprendió en la oscuridad. Más tarde, cuando estaba a la luz, Cassidy inspeccionó su manga en busca de pistas que pudieran explicar cómo se desprendió. "No hay daños en el tejido ni nada similar", le dijo al Control de Misiones.

Cassidy y Bob Behnken, quien le siguió, sin incidentes, completaron la primera de al menos cuatro caminatas para reemplazar viajas baterías.

Se espera que las caminatas continúen hasta el final del julio, antes de que Behnken regrese a la Tierra en agosto a bordo de una cápsula SpaceX Dragon.

.@Astro_SEAL and @AstroBehnken are now 4 hours into today’s spacewalk and running 2 hours ahead of schedule.



Check out this step-by-step animation to understand how the astronauts are performing their tasks. pic.twitter.com/7OIUhTLAXN