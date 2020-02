Astronautas recibirán dulces y quesos en la Estación Espacial Internacional

Florida.— Una nave despegó el sábado hacia la Estación Espacial Internacional con una carga que incluye dulces y queso para satisfacer el antojo de los astronautas.

Northrop Grumman lanzó su cápsula Cygnus desde la costa de Virginia. La carga de casi cuatro toneladas llegará el martes al laboratorio orbital. El cohete Antares finalmente pudo despegar en el tercer intento de la última semana a las 3:21 de la tarde, al cabo de un auspicioso 3-2-1.

"Un lanzamiento impresionante", declaró Joel Montalbano, subdirector del programa de la estación espacial en la NASA, cuando la cápsula alcanzó la órbita.

Además de los experimentos y equipo habituales, la cápsula lleva quesos cheddar y manchego, frutas y verduras frescas, chocolate y tres tipos de gomitas solicitadas expresamente por los tres astronautas de la estación: Skittles, Hot Tamales, y Mike and Ike's.

The S.S. Robert H. Lawrence spacecraft has its wings! After launch at 3:21pm ET from @NASA_Wallops, solar panels have deployed, another milestone in the @northropgrumman vehicle's journey to the @Space_Station. Watch live coverage of its arrival Feb. 18: https://t.co/ZDSV4jQint pic.twitter.com/0DOW2AEu0C