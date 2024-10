Avión hipersónico de Venus Aerospace causa sensación en EU

Viajar es emocionante, conocer nuevas culturas y ver paisajes sorprendentes. Lo malo, para muchas personas, es tener que pasar al menos una hora en un asiento de avión.

Por fortuna y gracias a los nuevos avances tecnológicos, estos viajes sobre los cielos podrían disminuir su tiempo de un destino a otro, especialmente a bordo de un avión hipersónico.

En la actualidad y de acuerdo con diversos medios, el viaje de aproximadamente 5 mil 632 kilómetros desde la ciudad de Nueva York a Londres suele tener una duración de siete horas.

En un futuro no muy lejano, este tiempo se podría reducir hasta una hora con ayuda de Venus Aerospace.

Hypersonic jet could slash flight time between New York and London to just 1 hour https://t.co/zm1RRsGVYV pic.twitter.com/Vxhmk6KhPE