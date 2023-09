Baidu lanza su chatbot de IA Ernie Bot

Baidu firma de motor de búsqueda e inteligencia artificial china lanzó este jueves chatbot de IA Ernie Bot su modelo equivalente al ChatGPT, ya está a disposición del público.

Después del anuncio las acciones de la compañía incrementaron un 3%.

Beijing considera la inteligencia artificial una industria clave en su rivalidad con Estados Unidos y pretende convertirse en un líder global para 2030.

Empresas tecnológicas chinas han acelerado la presentación de sus modelos generadores de IA, en que los algoritmos permiten a la tecnología producir y crear contenido nuevo, luego de que la firma estadounidense OpenAI lanzó su muy popular ChatGPT.

Enie Bot, genera textos e imágenes en respuesta a preguntas y señales de los usuarios, estaba abierto a los usuarios por medio de su sitio web oficial.

Además de una aplicación solo disponible en las tiendas app de China.

La app ocupaba esta tarde el primer puesto de ventas en iOS de Apple en China de apps gratuitas.

Se menciona que esta chatbot podrá conocer las reacciones humanas del mundo real, según el gerente general de la empresa, Robin Li.

Añadiendo que esto permitirá mejorar los modelos Ernie y de la fundación Baidu.

China ha tomado medidas recientemente para regular la industria generadora de IA.

De acuerdo con leyes emitidas el 15 de agosto, Beijing requiere que las compañías realicen estudios de seguridad y obtengan la aprobación oficial antes de lanzar sus productos al público.

Agregando que es necesario que las empresas que proveen servicios de IA cumplan con los pedidos de tecnología y datos del gobierno.

Li afirmó que las regulaciones eran "más proinnovación que reguladoras" en la llamada de la empresa sobre ganancias semanas atrás.

Otras dos compañías chinas de IA, Baichuan y Zhipu AI, lanzaron este día sus modelos de lenguaje de IA.

Delighted to share that within 12 hours of its public release, our ERNIE Bot (文心一言) app has claimed the No. 1 spot on the Apple Store's free app rankings in China. 🚀✌️#ERNIEBot #文心一言 pic.twitter.com/0inOrgLwIU