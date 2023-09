Bard chatbot de Google tendrá acceso a contenidos de Gmail, YouTube y Maps

Google vinculará Bard, su chatbot de inteligencia artificial, a los demás miembros de su familia digital, como Gmail, Maps y YouTube.

Este servicio pretende seguir innovando para poder competir con otras tecnologías de IA como lo son Open AI y Microsoft.

La compañía anunció este martes las capacidades expandidas de Bard, estarán disponibles mediante una extensión únicamente en inglés.

Que les permitirá a los usuarios capacitar al chatbot para que saque información de su Gmail, ofrezca direcciones de Google Maps y encuentre videos en YouTube.

Bard también tendrá la capacidad de obtener información de vuelos de Google Flights.

Además de textos de documentos almacenados en Google Drive.

La empresa prometió proteger la privacidad de los usuarios al prohibir que otras personas visualicen información potencialmente sensible que Bard extraiga de Gmail o Drive.

Comprometiéndose a que los datos no serán utilizados para aumentar la principal fuente de ingresos de la compañía:

La publicidad diseñada específicamente para los intereses de cada persona.

Esta expansión es el acontecimiento más reciente en la batalla por la tecnología de inteligencia artificial.

La cuál comenzó desde el lanzamiento del ChatGPT de OpenAI y los intentos de Microsoft de aplicar esa misma tecnología en su motor de búsqueda Bing y su sistema Microsoft 365 que incluye programas como Word, Excel y Outlook.

Estos servicios motivaron a Google a lanzar de forma masiva Bard en marzo.

Después en mayo a poner a prueba el uso del otro programa más conversacional dentro de sus propios resultados de búsquedas.

La decisión de agregarle más contenidos digitales a Bard ocurre en medio de un juicio de alto perfil que podría perjudicar a Google y su popular motor de búsqueda, que impulsa el imperio de 1.7 billones de dólares de su empresa matriz, Alphabet Inc.

En lo que ha sido catalogado como mayor juicio antimonopolio en 25 años en EUA, el Departamento de Justicia alega que Google ha creado su lucrativo monopolio en el sector de motores de búsqueda al abusar de su poder de inhibir la competencia y la innovación.

La empresa por su parte ha insistido en que domina debido a que sus algoritmos producen los mejores resultados.

Argumentando además que enfrenta una competencia muy variada con el surgimiento de la IA.

La compañía espera que teniendo más acceso a información personal y a programas populares como Gmail, Google Maps y YouTube, Bard podría motivar a más personas a emplearlo.

Bard just got even better. ✨ Learn more about how these new features can help you create, explore and get things done ↓ https://t.co/Sg1AXhoynv