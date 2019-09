¿Bicicletas en 2020? Así podrían ser las bicis del futuro

Agencia

MÉXICO.- Bosch ha presentado una nueva colección de baterías y motores para que las bicicletas eléctricas puedan ser más ligeras y potentes. Te contamos cuáles son sus características.

¿Utilizas habitualmente bicicletas eléctricas? Si te mueves por la ciudad o la montaña con este tipo de vehículos, seguro que ya sabes que las baterías y los motores que equipan son demasiados voluminosos, lo que influye negativamente tanto en la velocidad como en la comodidad de manejo, indica el portal de noticias Computer Hoy en su sitio web.

Para evitar estos problemas, Bosch ha presentado para 2020 un nueva nueva colección de motores y baterías para bicicletas eléctricas. Sus características distintivas es que son mucho más compactos y potente, lo que permite dar impulso extra en las cuestas o permitir cargas de peso mayores.

En las bicicletas eléctricas de montaña actuales nos encontramos con pesos de algo más de 20 kilos. La batería y el motor eléctrico son una gran ayuda para que los ciclistas afronten las subidas difíciles con mayor comodidad, pero aún cuentan con mucho margen de mejora.

No obstante, las novedades para las bicis eléctricas que ha presentado Bosch no acaban aquí. El fabricante alemán también ha anunciado nuevos motores que pesan aproximadamente 2 kilos, como el motor Performance CX pensado para ciclistas de montaña, que cuenta con un modo de rueda libre para no ralentizar el pedaleo cuando no se está usando.

Por otro lado, está el motor Performance Cruise que puede alcanzar velocidades de 20 mph, también diseñado para el deporte. Otros como el motor Cargo serán más útiles para aquellos ciclistas que pedalean por la ciudad transportando algo de carga y quieran poder llevar hasta 250 kilos de peso en el vehículo.

Al margen de los motores y las baterías de las bicicletas, Bosch también tiene en cuenta otras necesidades de los ciclistas, como la posibilidad de ver el teléfono móvil para seguir rutas o consultar sus estadísticas deportivas.

Para satisfacer estas necesidades, el fabricante propone incluir el smartphone en el circuito con un soporte en el manillar, llamado SmartphoneHub, desde el que recoger los datos de la bicicleta y el uso que hacemos de ella en aplicaciones como Strava.