¿Cae el imperio? Ventas de iPhone se desploman 24% en China

Las ventas del iPhone de Apple se desplomaron en China en las primeras seis semanas de 2024, según un informe de Counterpoint Research citado por CNBC.

La firma analista dijo en una nota este martes que las ventas de iPhone cayeron un 24% en el periodo, ya que Apple enfrentó una dura competencia de firmas locales de teléfonos inteligentes como Huawei, Oppo, Vivo y Xiaomi.

Las acciones de Apple caían más del 2% en las primeras operaciones en Estados Unidos.

Apple se vio especialmente presionada por el gigante tecnológico chino Huawei, cuyo negocio de consumo está experimentando un resurgimiento en China tras el lanzamiento de su teléfono inteligente Mate 60.

