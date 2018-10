Caída mundial de YouTube

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes en la noche, miles de usuarios reportaron una caída de Youtube.

Mientras a algunos le aparece una pestaña que dice “Error”, otros señalan que la plataforma no carga los previews de los videos.

Hasta el momento, Youtube no se ha referido al tema.

Los usuarios reportaron en redes sociales las fallas en el sistema

This is #YouTube right now pic.twitter.com/gBRFtSZQxG