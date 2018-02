¿Sabes que será Chat On? Conoce a la competencia de Whatsapp

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La aplicación Chat On diseñada por Samsung, planea lanzarse en septiembre y será compatible con los sistemas operativos de nuestros teléfonos.

De acuerdo con Vanguardia MX, la importante compañía tecnológica surcoreana Samsung, ha dado a conocer un nuevo sistema de mensajería instantánea denominada Chat On. Esta nueva herramienta busca competir con algunas de las aplicaciones más usadas por todos nosotros, como lo son WhatsApp o Messenger de Facebook.

Al principio se rumoraba que esta nueva aplicación estaría disponible únicamente para todos los usuarios de Samsung, sin embargo, más adelante se dio a conocer que también sería compatible con los sistemas operativos Android, iOS y Black Berry OS.

Este proyecto lleva desarrollándose desde enero del año pasado, y se planea lanzar en septiembre de este año a todos los usuarios que cuenten con smartphones y estará disponible en más de 115 países con 62 idiomas diferentes.

Algunos de los factores que logran diferenciar a este nuevo servicio de mensajería frente a su competidor, es que las llamadas telefónicas que también se podrán realizar con esta herramienta tendrán una mejor calidad, incluso aquellas que sean a larga distancia. También se podrán compartir eventos que tengamos programados en la aplicación Google Calendar con otros contactos y les permitirá añadirlos en sus propias agendas personales.

Otra de las novedades que se planean implementar en Chat On, es la función de enviar mensajes a un grupo de amigos, permitiendo seleccionar a que contacto es al que deseamos que ese mensaje le llegue haciendo que los demás no lo puedan ver. Algo que no precisamente se puede realizar en los grupos de amigos de WhatsApp.

En cuanto a la lista de información sobre nuestro perfil, le podremos agregar nuestra fecha de cumpleaños para recordarles a nuestros amigos nuestro día importante y que no se les olvide.

Próximamente conoceremos esta nueva app y sabremos si en verdad cumplirá con el gusto de todos los usuarios que se comunican mediante este tipo de servicios.