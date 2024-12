ChatGPT cae: OpenAI busca solucionar la falla técnica

El popular chatbot de inteligencia artificial, ChatGPT, experimentó una interrupción el miércoles, dejando a los usuarios sin acceso al servicio durante más de dos horas. Según un comunicado publicado en la plataforma X por OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, "hemos identificado el problema y estamos trabajando para encontrar una solución".

La interrupción ocurrió en un momento en que OpenAI había anunciado una colaboración con Apple para integrar ChatGPT con la versión más reciente del software de Apple para el sistema iOS.

We're experiencing an outage right now. We have identified the issue and are working to roll out a fix.



Sorry and we'll keep you updated!