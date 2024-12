OpenAI ha dado un paso importante en su incursión en el mundo de las búsquedas al anunciar que su herramienta ChatGPT Search ya está disponible para todos los usuarios, incluidos aquellos que cuentan con la versión gratuita de la plataforma.

Esta actualización, lanzada este lunes, promete transformar la forma en que los usuarios interactúan con la búsqueda de información en línea.

🌐ChatGPT search 🌐is starting to roll out to all Free users today.



Search the web in a faster, better way—available globally on https://t.co/nYW5KO1aIg and our mobile and desktop apps for all logged-in users. pic.twitter.com/yf6GJGAm8b