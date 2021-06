China publica nuevas imágenes a color del Tianwen-1 en Marte

CHINA.- Este fin de semana la Administración Espacial Nacional China (CNSA) ha publicado nuevas imágenes a color de la misión Tianwen-1 y la llegada de su róver Zhurong a Marte.

El pasado 15 de mayo, la primera misión de exploración del planeta rojo de China, aterrizó con éxito en la parte sur de Utopia Planitia, una vasta llanura ubicada en el hemisferio norte de Marte. Uno de los videos muestra el momento en el que se abre el paracaídas del módulo de aterrizaje y empieza un descenso lento hasta llegar al suelo.

En otro 'clip' se aprecia al róver Zhurong hacer uno de sus primeros recorridos en la superficie marciana dando marcha hacia atrás.

China released new photos and visuals captured by Tianwen-1 Zhurong Mars probe during the country's first landing and roving exploration on the red planet on Sunday. pic.twitter.com/EJ3uiGQv6j