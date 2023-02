Ciberseguridad: ¿Qué es y cómo navegar de manera segura en internet?

Aunque navegar por el internet puede ser algo entretenido, también puede ser peligroso; por ello la cultura de la ciberseguridad debería ser prioridad para todos, ya que en sitios web abundan los ‘hackers’ quienes solo quieren robar tu información o dinero, así como también se pueden encontrar virus que lo único que harán es destruir tu equipo.

Por lo tanto, la ciberseguridad se define como todas esas medidas que tomamos para mantenernos protegidos en internet y un experto en el tema, ha explicado cómo es que podemos protegernos de cualquier tipo de amenaza cibernética, empleando las siguientes medidas que son consideradas seguras y eficientes:

Usa conexiones seguras

Evita usar redes Wi-Fi públicas no seguras para transmitir información personal y utiliza conexiones seguras, como VPN, cuando estés en una red pública. También es recomendable usar HTTPS en los sitios web para proteger la información que se transmite a través de ellos.

Esto debido a que las redes de wifi que carecen de contraseña pueden ser una puerta de entrada para los hackers. Bastará con tener algunos conocimientos para usar las redes como una brecha que permita colarse a otros dispositivos que se encuentren conectadas a las mismas y así, vulnerar su seguridad.

Imágen | Creativecommons

Aprende a usar la autenticación de dos factores

Si no sabes qué es la autentificación de dos factores es mejor que comiences a investigarlo. Esto debido a que dicha autentificación es una de las mejores formas en las que podemos proteger nuestra cuentas evitando así que alguien logre colarse en ellas.

Habilita la autenticación de dos factores en todas tus cuentas para proteger tus datos personales y evitar el acceso no autorizado que muchas aplicaciones y plataformas incluyen. Posteriormente, descarga una app que te ayude con dicha autentificación como lo es la aplicación de Google para realizar la autentificación y validación de doble factor.

Hazte de una VPN

Una VPN es una red virtual privada la cual forma un escudo entre tú e internet. Básicamente tú te conectas a sus servidores y esta, a la red. Hoy en día no necesitas pagar por una VPN ya que existen opciones gratuitas. Esta es una gran ventaja pues te permiten acceder a sus beneficios sin gastar mucho dinero en ello.

Además de protegerte de los hackers, creando un escudo difícil de vulnerar, la VPN, también ofrece otro beneficio. Te da la posibilidad de operar de forma privada cambiando incluso la localización de tu IP.

Aprende a detectar el Phishing

Otro de los mejores consejos que podemos darte es aprender a detectar correos fraudulentos, ya que el Phishing es una de las prácticas más comunes. De hecho, es tan común que cientos de personas son víctimas de estos hackeos e infecciones todos los días.

Aprender cómo detectar mails fraudulentos te ahorrará muchísimos dolores de cabeza al reducir los riesgos de caer en el llamado Phishing. Evitarán, por ejemplo, que entregues tus datos al caer en el alarmismo. O, harán que no se cuele algún tipo de archivo infectado con virus a tu dispositivo.

Mantén tu software actualizado

Las actualizaciones del software suelen incluir parches de seguridad y correcciones de errores, por lo que es importante mantener tu software al día. Así, los desarrolladores te ayudan a cerrar potenciales brechas que puedan usar los hackers para colarse dentro o para dejar algún tipo de virus.

De igual forma, es fundamental actualizar tu software, ya que esto es funcionan con el sistema operativo actualizado. No actualizar tu sistema operativo se traducirá en que tu antivirus no funcione adecuadamente, esto, a su vez, hará que existan más riesgos de ser víctima de un malware no detectado o que no se pueda eliminar.