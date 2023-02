Zoom despedirá a unos mil 300 trabajadores, o el 15 por ciento de su fuerza laboral, informó CNBC. Las acciones de Zoom subían alrededor de un 8 por ciento en las operaciones de este martes.

El CEO, Eric Yuan, escribió en una publicación del blog de la compañía que, a medida que el mundo continúa ajustándose a la vida después de la pandemia, la empresa debe adaptarse a la "incertidumbre de la economía global", así como a "su efecto en nuestros clientes".

CNBC recordó que Zoom experimentó un gran auge durante la pandemia cuando las personas se vieron obligadas a trabajar desde casa y recurrieron al software de video chat para mantenerse en contacto con colegas, amigos y familiares.

Zoomies are incredibly dedicated and passionate people. Today’s message was very difficult to deliver…https://t.co/X8oAh2B5rL