¿Cómo desinfectar las tarjetas de pago y terminales para evitar contagios por coronavirus?

ESPAÑA.- El uso del efectivo podría ser una de las principales vías de propagación del Covid-19, no tanto por el dinero en sí, sino porque obliga al contacto entre las personas a la hora de efectuar el pago, es por ello que las autoridades sanitarias propusieron como una medida preventiva ante el impacto de la pandemia por coronavirus, el pago mediante tarjeta. Por lo que surge la interrogante: ¿cómo desinfectar la tarjeta con la que pago mis servicios y compras?

Primero es menester aclarar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que “como cualquier superficie de objeto, las tarjetas, los billetes y las monedas también se pueden contaminar por agentes infecciosos, pero el riesgo de infectarse a través de ellos con el nuevo SARS-CoV-2 es muy bajo”, señaló. Aún así el organismo recomendó que de ser posible se elija usar métodos de pago sin contacto, como el pago a través de aplicaciones móviles.

Albert Bosch, catedrático de microbiología de la Universitat de Barcelona y presidente de la Sociedad Española de Virología, afirmó durante una entrevista brindada al portal Vanguardia que “Las tarjetas, aunque están hechas de plástico, un material en que el virus aguanta más que en billetes o monedas, es más segura si no hay que entrar el pin en el teclado, si es contactless”. Quien aprovechó para puntualizar que “no es que con la tarjeta no haya riesgo. Hay que mantener todas las precauciones igualmente, no tocarte la cara después de usar la tarjeta, aunque lleves guantes”, acotó.

Por su parte el doctor Óscar Franco, director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna, aseveró en entrevista al medio France 24 que utilizar las tarjetas de crédito y débito en el supermercado, supone un riesgo menor, pero hay posibilidades de contagio, sobretodo en los supermercados en donde muchas personas utilizan el mismo aparato.

“Si ya hay contacto con la tarjeta de crédito o débito, es bueno que con una toalla desinfectante o con agua y jabón, después desinfectar suavemente la tarjeta”, indicó Franco.

Limpieza de la terminal de pago

Respecto a ello, la revista ARAL proveyó una serie de recomendaciones con el fin de que los comercios desinfecten correctamente sus terminales de pago, especialmente los teclados.

La limpieza de este tipo de dispositivos puede realizarse por el propio personal del establecimiento de forma sencilla, siempre protegidos con guantes desechables y siguiendo una serie de pautas: Antes de limpiar es necesario desconectar el PIN pad del terminal POS, apagarlo y desconectarlo de la fuente de alimentación. En caso de los terminales móviles, también hay que apagar el dispositivo.

Además, para limpiar este tipo de dispositivos es recomendable el uso de agua con jabón o detergente líquido, pero si además queremos desinfectarlo, es importante usar agentes de limpieza con alcohol o una solución de alcohol con un 70% de concentración. No se pueden utilizar disolventes, ya que pueden dañar las piezas de plástico o de goma de los terminales y además no proporcionan un efecto desinfectante.

Por último, a la hora de limpiar, y siempre con guantes desechables, hay que humedecer ligeramente un trapo limpio con la solución de limpieza. Es importante evitar el exceso de líquido, puesto que podría penetrar en la carcasa y dañar el dispositivo. Tampoco se debe rociar directamente el datáfono con los productos de limpieza, ya que podría estropear la pantalla y el teclado.