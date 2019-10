Cómo elegir un hosting web en México adecuado

Si vas a empezar un proyecto web serio, uno de los aspectos más importantes a la hora de iniciar tu andadura con buen pie es que cuentes con un servicio de hosting profesional y que cubra todas tus necesidades, así como las posibles incidencias que puedas llegar a tener. Sería como ponerle a una casa unos buenos cimientos, con materiales de calidad y con una gran supervisión técnica, o empezarlo todo con materiales de muy poca calidad y sin control de lo que se construye.

No es sencillo saber a ciencia cierta cuáles serían los mejores hosting mexico para ti, ya que cada proyecto tiene diferentes características y necesidades, pero lo que sí es cierto es que si resides en México, lo lógico y lo recomendable es optar por un servicio de hosting de tu país. No sólo por el tema de que puedes ganar velocidad teniendo los servidores más cerca de tus clientes y que con ello sea más probable que llegues a cumplir uno de los factores que actualmente tiene cierto peso a la hora de que los buscadores realicen el posicionamiento de tu web, sino porque en el hipotético caso de que llegases a necesitar acudir personalmente a ellos por algún tipo de gestión importante o tema legal, estarías compartiendo las leyes del país y los tendrías más a mano.

Factores importantes a la hora de decidirte por un hosting en México

Existen muchos factores que son cruciales a la hora de que decidas qué hosting contratar. Uno de ellos, y muy básico, sería el de qué tamaño vas a necesitar, ya que si tu proyecto web requiere de muchísimo espacio de servidor, de un volumen alto de tráfico, o del uso de bases de datos de tamaños importantes, no puedes optar por un plan destinado a webs amateurs en las que ni el espacio en disco ni la velocidad serán los que te interesan.

Otro factor importante, es que contrastes primero qué porcentaje de tiempo online y sin caídas se indica que tienen las webs alojadas en cada hosting. No te interesa ningún plan en el que una tienda online o una web que requiera de operaciones y pagos continuos, se caiga de vez en cuando dejando procesos a medias.

La seguridad en los proyectos web es algo vital, por lo que deberás informarte de que tu hosting dispone de armas y barreras suficientes como para no dejar espacio a los hackers, con reglas anti-hackeo y protocolos de seguridad avanzados que protejan tu web y tu proyecto.

El soporte técnico también es fundamental, así como que el hosting cuente con un foro en el que veas que se resuelven muchas de las dudas más frecuentes, agilizando así las consultas que te puedan surgir. El idioma por lo tanto, será otro factor crucial para ti, ya que si eres de México, es probable que te encuentre más a gusto en foros o servicios técnicos de habla hispana, y ello lo podrás conseguir si eliges planes de hosting de tu país.

Alternativas a hostings de México con servicios de habla hispana

Una alternativa a esto sería que escogieras un servicio de hosting de alta calidad en un país que compartiese tu idioma, y dentro de las opciones, una que no es descabellada sería que buscases el mejor hosting españa y alojases ahí tu proyecto.

La velocidad de carga de tu web no sólo dependerá de la cercanía de tu servidor, sino de las características de los servidores, y podrías encontrar planes de hosting en ese país que cumpliesen perfectamente con tus exigencias sin que notases retraso alguno o fallos en el estado de tu web. Lo importante es ser exigente con los servicios que vas a adquirir y no escatimar presupuesto en ello, si no quieres que te acabe saliendo caro por los motivos que hemos comentado.