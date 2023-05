¿Cómo funcionan las comunidades de WhatsApp?

WhatsApp tiene como una de sus nuevas funciones las denominadas “Comunidades”, es por ello que te vamos a explicar qué son, cómo funcionan y cómo crearlas , para administrar mejor los grupos que tengas.

Las comunidades son en pocas palabras “una colección de grupos con un tema en común . Cuyo fin es organizar mejor las conversaciones ”.

Permitan agrupar en una estructura más amplia, por temáticas, por ejemplo familiares, escolares,laborales, de vecindario, de entretenimiento y amistades.

¿Cómo funcionan las Comunidades?

Cada una de ellas tiene miembros, un nombre especifico, un ícono, apartado de anuncios y hasta 24 subgrupos en su interior, las personas que comparten intereses comunes pueden clasificar las conversaciones en sectores con temáticas más específicas.

Se diferencian de los grupos convencionales, porque la única forma en que alguien se una a una comunidad es por medio de un enlace de invitación, mientras que los administradores pueden eliminar mensajes de cualquiera, enviar archivos de hasta 2GB y realizar llamadas de voz con hasta 32 participantes.

¿Las comunidades funcionan en WhatsApp Business?

No, por el momento la creación de las comunidades no están disponibles para WhatsApp Business, pero medios especializados no descartan que puedan habilitar está opción en un futuro.

¿Cómo puedo unirme a una comunidad de WhatsApp?

La única forma en que te unas a una a una comunidad en específico es por medio de un enlace de invitación, por lo que tendrás que solicitarle directamente a un administrador que te envíe el enlace.

Cuando te llegue la invitación el proceso para unirte es fácil, cuando entres al enlace recibido solo tendrás que pulsar en el botón de unirte , y al hacerlo accederás a una pantalla de bienvenida y posteriormente a la comunidad.

Sin embargo, los grupos que están dentro de las comunidades seguirán siendo independientes , por lo que para unirte a cada uno de ellos vas a tener que enviar una solicitud y esperar ser aceptado para convertirte en miembro.

¿Cómo se pueden crear las Comunidades?

Vamos a detallar el paso a paso:

1 En la Barra La pestaña de Comunidades que es la que tiene “el símbolo de tres personas” (Está señalado con la flecha verde para que no te pierdas) se encuentra en la parte izquierda, en la misma barra donde hallamos los chats, los estados y las llamadas (es importante aclarar que solo aplica para dispositivos Android)

En dispositivos iOS está en la parte de abajo

2 Al acceder a la pestaña te explicaran de forma breve la nueva función, tienes que picarle donde dice " Iniciar una comunidad "

3 Para empezar a armar una tendrás que escribir el nombre que quieras asignarle la descripción de lo que consiste la comunidad

4 Nos dirigirá a la pantalla para agregar a los grupos , se pueden agregar hasta 50 grupos ya sea crear nuevos o agregar algunos ya existentes

5 A diferencia de los grupos convencionales, porque no se puede añadir gente sin ninguna restricción, la única forma en que alguien se una a una comunidad es por medio de un enlace de invitación ofreciendo varios métodos para realizar está acción:

6 Son todos los aspectos relevantes, recuerde que la App de mensajería instantánea insiste que los mecanismos de seguridad son iguales de efectivos que los que manejaran para los grupos y funciona de forma similar con beneficios adicionales : los administradores pueden eliminar de otros mensajes, enviar archivos de hasta 2GB y realización de llamadas de voz con hasta 32 participantes.

Con información de whatsapp.com y Xataka México.