Cómo los videochats con gente nueva te ayudan a tener citas y por qué deberías probar este formato.

El mundo moderno se desarrolla a un ritmo colosal, como toda sociedad moderna. Y este progreso está relacionado en gran medida con el desarrollo de Internet y las nuevas tecnologías digitales. Internet ha cambiado la forma en que obtenemos información, aprendemos cosas nuevas, estudiamos y trabajamos y conocemos gente nueva.

Las citas en línea se han convertido en uno de esos factores que han cambiado en gran medida los principios mismos de la comunicación. Cada año son más las personas que prefieren tener citas por Internet. Y cerca del 18 % de todos los matrimonios modernos comienzan con citas online.

Pero hoy no nos gustaría hablar de las citas online en general, sino concentrarnos en uno de los formatos más populares: los videochats aleatorios. Se trata de un componente muy importante de las modernas citas por Internet.

Qué es un chat aleatorio y por qué cada vez más personas eligen este formato

El videochat aleatorio es una plataforma especial en la que puedes conocer gente y comunicarte con diferentes personas a través de video. Nunca sabes con quién te conectará el sistema en un momento dado, así que cada nuevo encuentro es siempre una sorpresa. Por supuesto, dependiendo de la plataforma elegida, tendrás acceso a algunos ajustes para buscar y seleccionar un compañero de chat, pero aun así la elección es mayoritariamente aleatoria.

Los primeros videochats aparecieron en 2009. Fueron Omegle y Chatroulette, que rápidamente atrajeron la atención de un amplio público. El formato resultó ser realmente nuevo y diferente a los sitios de citas que ya existían en ese momento. Y en medio de tanta popularidad, empezaron a aparecer numerosas alternativas a Chatroulette, muchas de las cuales resultaron ser incluso más funcionales y cómodas. Por ejemplo:

OmeTV: un chat aleatorio en línea con filtros de género y ubicación, un traductor de mensajes integrado y cómodas aplicaciones móviles para iOS y Android. Sin embargo, merece la pena mencionar que aquí el filtro de género no funciona con tanta precisión como en OmegleTV ya que se equivoca con frecuencia. En todo caso, su presencia ya es una gran ventaja.

OmegleTV: un videochat aleatorio cuya principal función y ventaja es un filtro de género sin errores como OmeTV. El sistema conecta a hombres únicamente con chicas y nunca comete errores. Además, OmegleTV tiene una excelente moderación y servicio de soporte y un traductor de mensajes integrado para una comunicación aún más cómoda con personas nuevas.

Azar: no se trata solo de un chat aleatorio clásico con filtros de género y ubicación, sino también de un servicio de streaming de video bastante cómodo. En Azar puedes comunicarte con personas nuevas uno a uno, también transmitir en vivo a una gran audiencia o ver transmisiones de otros usuarios que te interesen.

Camsurf: una buena alternativa a Chatroulette para quienes necesitan un filtro de género y búsqueda por intereses. Estas funciones están disponibles en Camsurf de forma gratuita y, si pagas por el acceso premium, puedes utilizar las funciones adicionales: ocultar la ubicación, mostrar placas de verificación a otros usuarios, mensajes introductorios y mucho más.

LivU: un videochat aleatorio con un filtro de género, búsqueda de compañeros de chat por ubicación y diversos efectos y máscaras para los videos, lo que es una excelente oportunidad para añadir colores brillantes a tu comunicación. Además, LivU cuenta con una aplicación bastante cómoda que es sencilla de usar.

Los videochats mencionados son algunas de las plataformas más famosas de esta categoría, aunque por supuesto, hay muchas más. Si estos servicios no son adecuados para ti por alguna razón, puedes echar un vistazo a las alternativas, compararlas y elegir el videochat en línea que más te convenga.

Qué ventajas ofrecen los chats aleatorios modernos a los usuarios y cuáles son sus desventajas

Los videochats aleatorios en línea tienen bastantes ventajas realmente importantes:

En primer lugar, el videochat aleatorio te permite comunicarte con una variedad de personas todos los días sobre cualquier tema. No sólo «aumentarás» tushabilidades comunicativas, sino también aprenderás a expresarte mejor, sentirte libre cuando te comunicas con gente nueva y no tener miedo de tener nuevas citas prometedoras.

En segundo lugar, los chats aleatorios te ofrecen la posibilidad de conocer personas de diferentes países y diferentes culturas, aprender sobre sus vidas, intereses y opiniones sobre ciertas cuestiones. Puedes practicar idiomas, expandir tus horizontes y compartir experiencias personales.

Por último, los chats aleatorios te ayudan a ahorrar tiempo y dinero, ya que en la mayoría de los casos no es necesario registrarse, pagar por el acceso premium o por funciones adicionales. Simplemente vas al sitio o abres la aplicación y empiezas el chat.

¿Y sobre las desventajas?

También las hay:

Si utilizas un videochat con una mala moderación, te arriesgas a enfrentarte a contenido indeseable y ofensivo, así como a estafadores, de los que todavía hay bastantes en el espacio moderno de Internet.

Si la conexión se pierde de repente, en la mayoría de los casos, las probabilidades de encontrarse con la misma persona de nuevo son bastante bajas. Aunque aquí hay un matiz: algunos videochats modernos te permiten añadir usuarios como amigos o ver el historial de conexión. De esta forma no perderás a los compañeros de chat interesantes.

No todos los chats aleatorios en línea ofrecen aplicaciones móviles a los usuarios. Sí, puedes usar la versión web del servicio en tu smartphone, pero no es tan cómodo como una aplicación móvil separada.

¿Pueden considerarse críticas estas desventajas? En la mayoría de los casos, no. Por supuesto, pueden causar algunos inconvenientes, pero en general esto no estropea la impresión general de tener citas en un formato de videochat aleatorio. Lo principal es enfocar cuidadosamente tu elección y seguir las reglas básicas de la comunicación segura en Internet. Así, definitivamente no tendrás momentos desagradables.

Para terminar, algunos tips útiles para las citas en un videochat aleatorio

Si acabas de descubrir el formato de videochat aleatorio, sigue nuestros simples consejos:

Arregla tu aspecto antes de iniciar una conversación. Estadísticamente, los usuarios sólo tardan entre 2 y 5 segundos en decidir si quieren seguir chateando con una persona o no. Tu aspecto y estilo pueden causar una buena primera impresión y atraer la atención del género opuesto.

Sé respetuoso y amable. No seas rudo y evita el lenguaje fuerte u ofensivo. Si una persona te resulta desagradable o no te interesa, simplemente cambia al siguiente compañero de chat. No arruines tu estado de ánimo ni el suyo.

Intenta ser ingenioso y único, pero evita chistes que sean muy vulgares u ofensivos. No tengas reparos en hacer cumplidos a la persona que te gusta. Estará encantada de oírlos.

Y lo más importante: ¡habla más! No todos los encuentros en los chats aleatorios serán fructíferos y prometedores. Y eso es completamente normal. Sigue buscando compañeros de chat interesantes y seguro que encuentras a aquellos con los que te sientas realmente cómodo. Y quizás un día conozcas al amor de tu vida a través del videochat. ¡Mucha suerte!