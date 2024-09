Confirmado: Ghost of Yotei, la esperada secuela de Tsushima

Después de una larga espera y numerosas especulaciones, se ha confirmado una de las noticias más esperadas por los fanáticos de PlayStation: Ghost of Yotei, la secuela de Ghost of Tsushima.

Esta revelación se hizo durante el más reciente State of Play, donde el juego desarrollado por Sucker Punch fue el último en ser presentado, destacando su relevancia dentro del catálogo de PlayStation. Se espera que Ghost of Yotei sea lanzado en algún momento de 2025.

First trailer for the ‘GHOST OF TSUSHIMA’ sequel ‘GHOST OF YŌTEI’



Releasing in 2025. pic.twitter.com/cEniBZChb4