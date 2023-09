Congreso de EU pide asesoría a especialistas sobre inteligencia artificial

Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado, lleva varios meses hablando sobre la aprobación de una ley con apoyo de los dos partidos que fomente el desarrollo de la inteligencia artificial y que mitigue sus riesgos.

Un objetivo que algunas personas han catalogado como posiblemente inalcanzable.

Este miércoles, el político convocó a una reunión con expertos en tecnología para que le asesoren al Congreso de los Estados Unidos sobre cómo realizarlo.

La reunión a puertas cerradas en el Capitolio incluyó casi dos docenas de ejecutivos tecnológicos, activistas, grupos de derechos civiles y líderes sindicales.

La lista de invitados incluyó algunos de los líderes más prominentes en esta área: como Mark Zuckerberg, de Meta; Elon Musk, de X, y Bill Gates, de Microsoft.

Todos los 100 senadores fueron invitados; no así el público en general.

Schumer inauguró la sesión declarando: "hoy, iniciamos una tarea compleja y vital: sentar las bases para política sobre la inteligencia artificial que cuente con el apoyo de ambos partidos y que el Congreso pueda aprobar".

Dirigió la reunión en conjunto con el senador republicano Mike Rounds.

Aunque no necesariamente aceptaran los consejos de los ejecutivos.

En su intento por impulsar la supervisión del sector.

Sin embargo tiene la esperanza de que los expertos orienten un poco al Congreso para hacer algo que no ha podido hacer en años: aprobar una regulación significativa del sector tecnológico.

"Será un grupo fascinante porque cada uno tiene puntos de vista diferentes", señaló el legislador añadiendo "Ojalá saquemos de esto algún tipo de consenso amplio" en entrevista con AP.

Rounds mencionó que el Congreso tiene que anticipar las complicaciones derivadas de la inteligencia artificial y asegurarse de que se desarrolle "de manera positiva” encarando los potenciales problemas que puedan surgir relacionados con la privacidad y la transparencia.

"La inteligencia artificial no va a desaparecer. Puede lograr cosas muy positivas, o puede ser un verdadero desafío", afirmó el senador.

Hay algunas propuestas, como por ejemplo el requerimiento de que los anuncios electorales hechos con imágenes o sonidos elaborados con inteligencia artificial tengan un aviso.

Una estrategia estipula la creación de una agencia gubernamental que tenga el poder de auditar ciertos sistemas de IA para determinar si pueden causar daño, antes de otorgarles una licencia.

Schumer indicó que la regulación de la inteligencia artificial será "uno de los problemas más difíciles que tendremos".

Enumeró las razones: Es técnicamente complicado, es un área que está en constante evolución y "tiene un efecto amplio y ancho por todo el mundo".

El Congreso de Estados Unidos tiene un historial complicado en cuanto a la supervisión del sector tecnológico.

Los legisladores tienen gran cantidad de propuestas, pero no han podido llegar a un consenso sobre cómo regular este tema.

Las grandes corporaciones se han resistido y algunos en el senado son reacios a aplicar una regulación excesiva.

Tech tycoons with a combined net worth of roughly $550 billion gathered in the same room Wednesday for a Senate forum on the future and regulation of AI https://t.co/otlPQ1bPpm pic.twitter.com/NFZq41FJM1