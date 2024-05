Consejos básicos para empezar a invertir en trading

Cada vez son más las personas que se interesan por el trading de acciones, de materias primas o de forex. Es normal, ya que gracias a él tienen la posibilidad de obtener mayor rentabilidad de sus ahorros. De hecho, con tiempo, dedicación y esfuerzo, hasta pueden convertirlo en su medio de vida.

Sin embargo, tampoco podemos obviar que muchos fracasan a las primeras de cambio por no tener en cuenta una serie de consejos básicos. Este es el motivo por el que aquí queremos ofrecer una serie de recomendaciones que todo novato debe tener en cuenta antes de empezar a invertir su dinero.

Tres consejos fundamentales

El primer consejo que debemos dar a cualquier persona que quiera empezar a invertir en trading es estudiar. Así de sencillo. Y es que, actualmente, es imposible tener éxito en este ámbito si no se conocen los conceptos básicos del sector.

Hablamos, por ejemplo, de los análisis técnicos y fundamentales, de los diferentes tipos de indicadores que existen o de los ETF, así como de las “velas japonesas”, los “price action” o los “stop loss”. No conocerlos implicará no saber dónde se está metiendo en cada fase del proceso de inversión.

Esto es especialmente importante, ya que a la hora de hacer trading vamos a estar jugándonos nuestro dinero. En este sentido, hay que saber que no existe ninguna fórmula mágica y que, al invertir, estamos arriesgándolo. Por ello, cuanta más información se posea, más se van a reducir las posibilidades de perderlo.

Una vez que se posean los conocimientos mínimos necesarios en materia de trading, llega el momento de elegir una plataforma en la que operar. A este respecto, que cuente con una buena aplicación móvil es fundamental, puesto que eso permitirá aprovechar oportunidades en cualquier parte por el mero hecho de contar con un teléfono móvil con conexión a internet.

Por ejemplo, la app MetaTrader 4 es una excelente opción para los menos expertos en trading. Uno de los grandes motivos es que cuenta con un modo demo, es decir, que brinda la posibilidad de crear una cuenta y de realizar operaciones con dinero virtual.

Esta es una posibilidad que también brinda la app MetaTrader 5 y que tiene muchas ventajas. Entre ellas, familiarizarnos con el funcionamiento de la plataforma y poner a prueba las estrategias que hemos elegido y que más nos interesan.

Otros consejos importantes

Formarte, elegir la plataforma adecuada y poner en práctica tus estrategias mediante el modo demo que ofrecen las mejores aplicaciones para trading del momento. Estos son los tres consejos que ya te hemos dado, pero hay otros que también debes tener siempre en la mente.

En este sentido, los expertos también aseguran que, una vez que se supere el modo demo y se quiera invertir dinero real, lo mejor es empezar por productos financieros sencillos, como es el caso de los ETF o “fondos cotizados en bolsa”. Se negocian en mercados de valores secundarios y son de gran utilidad para invertir de forma diversificada y a bajo coste.

A esto hay que añadir, además, que lo aconsejable es operar a largo plazo en un principio, ya que conlleva muchos menos riesgo que hacerlo a corto plazo. Es cierto que la rentabilidad también será inferior, pero no será necesario contar con un alto grado de experiencia ni de conocimientos.

El motivo en el que se fundamenta este consejo es que, al operar a largo plazo, el inversor novato tiene más tiempo para corregir errores. Asimismo, también resulta más fácil predecir las tendencias que sigue el mercado.

Lo mejor es invertir a largo plazo durante todo el primer año. Una vez superado ese lapso de tiempo, ya es posible empezar a pensar en opciones binarias, “warrants”, CFD y otros productos de inversión mucho más complejos y volátiles. En cualquier caso, siempre hay que fijar un “stop loss”, es decir, un límite máximo de pérdidas al día o a la semana.

Este “stop loss” debe respetarse siempre. No hacerlo puede suponer pérdidas muy importantes. Además, hacerlo será señal de que se opera con la cabeza y no con el corazón. No hay nada peor en el mundo del trading que hacer una inversión sin haber estudiado los riesgos lo suficiente por el mero hecho de recuperar las pérdidas sufridas.

A este respecto, es imprescindible llevar siempre a cabo una exhaustiva gestión de capital, lo que ayuda a determinar cuánto se puede arriesgar en cada inversión y, por tanto, cuánto se puede perder. Para ello, es imprescindible llevar un registro de todo lo que se hace. Algo imprescindible para entender los errores y no volver a cometerlos en el futuro.

El último consejo que vamos a dar es el de definir una estrategia y seguirla a rajatabla. La mayoría de personas que empieza a invertir en trading lo hacen con la esperanza de hacerse millonario y de dar rentabilidad a esos ahorros que han obtenido a lo largo de su vida. Sin embargo, operar sin ton ni son conduce al desastre.

Lo mejor de desarrollar una estrategia y de seguirla al pie de la letra es que, además, brindará un plan que marcará todos los pasos a seguir en el futuro. Por tanto, el proceso de inversión se automatizará en gran medida y las posibilidades de obtener una rentabilidad consistente crecerán notablemente. En caso contrario, lo más probable es acabar sin fondos más temprano que tarde.

Autora: Jessica Williams