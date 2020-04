Por la contigencia, Facebook agregará nuevas reacciones a su red social

Ciudad de México.-Facebook añadirá “Me importa”, una carita amarilla abrazando un pequeño corazón rojo, para que reacciones a las publicaciones en la red social.

La compañía dio a conocer que la intención del nuevo ícono, denominado "Care", es que las personas puedan mostrar su empatía durante la contingencia.

Facebook agregará esta nueva reacción como una alternativa para demostrar que estamos unidos durante esta contingencia.

La nueva reacción "Care" que estará disponible tanto en la aplicación móvil como en el sitio web de Facebook, se unirá a las opciones clásicas de pulgar arriba, corazón, risa, sorpresa, tristeza y enojo, que aparecieron en 2015.

On Facebook, we will launch a seventh Reaction alongside the existing six. The new Care Reaction will start rolling out next week globally and you can use it to react to posts, comments, images, videos, or other content on the app and https://t.co/t0PZL74vjg pic.twitter.com/PkpbCoPc4F — Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020

Por otra parte, en el caso de Messenger se agregará un Corazón morado, también pensado para que los usuarios puedan sentirse apoyados durante la contingencia.

Messenger is rolling out a pulsating heart Reaction today so people can show extra love and care to their friends and family.



To update the reaction, you can press and hold down the heart reaction to view the new one. To change it back, press and hold the new Reaction again. pic.twitter.com/PufyOsm7zU — Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020

Así lo dio a conocer mediante su cuenta de Twitter, Alexandru Voica, gerente de comunicaciones tecnológicas en Facebook.

"Estamos lanzando nuevas reacciones en Facebook y Messenger como una forma de que las personas compartan su apoyo entre ellas durante este tiempo sin precedentes. Esperamos que estas reacciones den a las personas formas adicionales de mostrar su apoyo durante la crisis #COVID19".

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.



We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw — Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020

¿Cuándo estarán disponibles?

Las nuevas reacciones, tanto en Facebook como en Messenger comenzarán a implementarse la próxima semana a nivel mundial, por lo que esperamos que también se habilite en México en los próximos días.

También te puede interesar: Facebook lanza nueva función para que usuarios convivan con su familia

Podrás utilizar la carita que abraza el corazón o el corazón morado para reaccionar a publicaciones, comentarios, imágenes, videos y otro contenido en la red social.