Control Proteus de Microsoft: el futuro para gamers con discapacidad

El futuro para los gamers con discapacidad está llegando de la mano del Control Proteus de Microsoft, un mando que permite disfrutar de los videojuegos tanto en PC como en las consolas Xbox, incluyendo Candy Crush Soda Saga, Call of Duty: Modern Warfare III y Diablo IV.

Byowave, socio de Xbox, fabricó el control con un diseño modular, es decir, cuenta con diversas piezas que se conectan entre sí para funcionar.

Cada componente tiene forma cúbica, tan pequeños que caben en la mano, y se combinan para tomar diferentes formas, desde un tradicional control, hasta una torre si apilamos las piezas una sobre otra.

De acuerdo con datos de Microsoft, a nivel mundial hay más de 450 millones de gamers con discapacidad.

Este no es el primer mando de la compañía enfocado en la comunidad gamer con discapacidad.

En 2018, Microsoft lanzó al mercado el Xbox Adaptive Controller, un mando cuyo diseño recuerda a los controles del NES, ya que es un rectángulo delgado alargado con botones y una cruceta direccional.

This modular controller might be the key to comfortable gaming for players with disabilities. Read more: https://t.co/JNNGxnNtzX pic.twitter.com/Oq15FGJASB