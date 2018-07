¡Ojo! tus correos de gmail son leídos por empresas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Google permite a los desarrolladores de aplicaciones de terceros de Gmail tener acceso a los correos electrónicos de los usuarios. La empresa californiana afirmó desde hace un año que dejaría de utilizar el contenido de los mensajes de los usuarios para sus beneficios publicitarios, pero parece que esta información no ha estado desde entonces tan a salvo como uno pudiera pensar.

También te puede interesar: Japón se alista para autos futuristas

The Wall Street Journal, asegura que las aplicaciones de terceros pueden "escanear las bandejas de entrada de millones de usuarios de Gmail que se registraron para servicios basados en el correo electrónico que ofrecen comparaciones de precios, planificadores de itinerarios de viaje automatizados u otras herramientas".

La información ha sido confirmada por la propia Google, asegurando que esto solo se aplica en el caso de desarrolladores de confianza y siempre bajo el consentimiento expreso del usuario.

Los datos a los que se tiene acceso van desde el nombre del destinatario, el mensaje en sí o la hora de envío, una información delicada que la compañía proporciona bajo el cumplimiento de unos criterios que son aceptados por las personas que utilizan esas aplicaciones y que, como en la mayoría de las ocasiones en las que se aceptan las condiciones y términos de uso, pasan desapercibidos.

La monitorización de correos electrónicos no es algo nuevo y, aunque preocupante, aún lo es más que los mensajes pueden ser leídos también por personas y no únicamente por ordenadores que busquen mejorar el servicio en base a patrones de comportamiento, por ejemplo. Esto se traduce en miles de correos electrónicos privados siendo leídos por personas ajenas a los mismos bajo los más diversos pretextos, que no dejan de señalar en una dirección muy clara que resulta ser la opuesta a respetar la privacidad de los usuarios.

Además, desde le gigante tecnológica confirman también que los propios empleados de Google pueden tener acceso a los correos electrónicos "en casos muy específicos en los que nos solicite y otorgue su consentimiento, o cuando lo necesitemos por motivos de seguridad, como la investigación de un error o abuso". Una muestra más, en definitiva, de que Gmail está muy lejos de poder garantizar la total seguridad y el uso totalmente privado de una plataforma que utilizan millones de personas cada día.